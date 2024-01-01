Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 29 осіб

В Києві досі знаходять тіла загиблих від російських ракет 28 грудня 2023 року.
Про це повідомила пресслужба КМВА.
“Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву”, - розповіли в КМВА.
Уточнюється, що станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих.
В КМВА наголосили, що 28 грудня була найстрашніша трагедія для столиці з початку повномасштабного вторгнення.
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