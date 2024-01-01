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Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 29 осіб

Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву.

Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 29 осіб
Фото: EPA/UPG

В Києві досі знаходять тіла загиблих від російських ракет 28 грудня 2023 року. 

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву”, - розповіли в КМВА.

Уточнюється, що станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих.

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В КМВА наголосили, що 28 грудня була найстрашніша трагедія для столиці з початку повномасштабного вторгнення.

  • 29 грудня ворог здійснив масовану ракетну атаку по території України. Від російських ударів постраждали 16 областей України. 

  • У Києві були пошкодженими метро, будинки. У Шевченківському районі досі триває розбір завалів. 

  • 1 січня в Києві оголосили днем жалоби.

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