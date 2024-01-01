Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 29 осіб

Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву.

В Києві досі знаходять тіла загиблих від російських ракет 28 грудня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву”, - розповіли в КМВА.

Уточнюється, що станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих.

В КМВА наголосили, що 28 грудня була найстрашніша трагедія для столиці з початку повномасштабного вторгнення.