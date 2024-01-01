Російська армія обстріляла чотири громади Сумщини, загинули дві людини

Ще одна людина отримала поранення.

Сьогодні, 1 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська та Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 68 вибухів.

Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії. Крім того, БпЛА “Шахед” влучив у 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок у смт. Есмань. Дві цивільні особи загинули, одна отримала поранення, будівля частково зруйнована.

По Краснопільській громаді окупанти били з артилерії та мінометів.

Хотінську громаду росіяни обстріляли з мінометів, а Великописарівську - з мінометів та АГС.