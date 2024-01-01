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Російський дрон влучив у житловий будинок на Сумщині, під завалами опинилися люди (оновлення)

52-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення, померла у лікарні.

Російський дрон влучив у житловий будинок на Сумщині, під завалами опинилися люди (оновлення)
Фото: Сумська ОВА

1 січня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, "шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді.

Є руйнування, під завалами опинилися люди.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби.

В ОВА додали, що наразі врятували трьох людей, їм надають медичну допомогу.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлення. Сумська обласна прокуратура повідомила, що 52-річна жінка, яка отримала тяжкі поранення, померла в лікарні. За попередньою інформацією, під завалами перебуває 40-річний чоловік.

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