Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини, загинув чоловік

Російські війська не припиняють обстрілювати Куп’янський район. У селищі Дворічна загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

"Сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Купʼянського району: загинув мирний житель. Крім того, вранці російська армія завдала авіаудару по с. Кучерівка Купʼянського району: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250", - йдеться у повідомленні.

Особа загиблого встановлюється.

Крім того, вранці 1 січня російські військовослужбовці знову вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий. За попередніми даними правоохоронців, із РСЗВ "Ураган". Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Уночі росіяни з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Також ввечері росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуїв. У ніч на 31 грудня Росія також обстріляла Херсон і Харків. У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові поранено 26 осіб, серед них діти та іноземець.