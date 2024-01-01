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Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини, загинув чоловік

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини, загинув чоловік
Харківщина, обстріл

Російські війська не припиняють обстрілювати Куп’янський район. У селищі Дворічна загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

"Сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Купʼянського району: загинув мирний житель. Крім того, вранці російська армія завдала авіаудару по с. Кучерівка Купʼянського району: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250", - йдеться у повідомленні.

Особа загиблого встановлюється.

Крім того, вранці 1 січня російські військовослужбовці знову вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий. За попередніми даними правоохоронців, із РСЗВ "Ураган". Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Уночі росіяни з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Також ввечері росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуїв. У ніч на 31 грудня Росія також обстріляла Херсон і Харків. У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові поранено 26 осіб, серед них діти та іноземець.

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