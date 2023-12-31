У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові, попередньо, загиблих немає, 26 осіб поранено, серед них діти та іноземець.

Ввечері 30 грудня Росія атакувала Херсон і Харків.

Фото: тг-канал Військовй кур'єр Обстріл Харкова

Фото: тг-канал Військовй кур'єр

Херсон

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під обстріл потрапив житловий будинок обласного центру. В результаті ворожої атаки одна людина загинула.

Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що у Корабельному районі загорівся будинок.

Оновлення. Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району загинула жінка 59 років. Вона перебувала в будівлі, яка була зруйнована. Таким чином кількість жертв збільшилася до двох осіб.

Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у телеграмі про серію вибухів у місті.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали понад шість ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині Харкова.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", - зазначив Синєгубов.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни стріляли по місту з району Білгорода, із ЗРК С-300.

Фото: ДСНС

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлення. Ігор Терехов написав у телеграмі про "приліт" у житловий будинок в центрі Харкова.

"Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - зазначив міський голова Харкова.

На час вибухів у Харкові тимчасово зупинили потяги в метро, передає "Суспільне". Це запобіжний захід, щоб не довелося виводити пасажирів з тунелів, якби не вистачило напруги.

Поліція повідомила про щонайменше чотирьох поранених.

Керівник Харківської ОВА зазначив, що станом на 19.56 медики надають допомогу уже вісьмом людям. "Усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що пошкоджені лікувальної установи, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця і транспорт. "Виключно цивільна інфраструктура!", - наголосив очільник області.

Оновлено, 20:27. Попередньо - загиблих немає. Маємо на даний момент 14 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Пізніше стало відомо про 16 постраждалих.

За попередньою інформацією - 5 із них вже у лікарні.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що всього госпіталізовані на цю хвилину 8 осіб.

Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Оновлено, 21:10. ДСНС показала наслідки удару російської армії по центру Харкова

Вдарили по цивільній інфраструктурі.

Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих - журналіст із Великої Британії.

Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам.

Оновлено, 21:37. МОЗ повідомило, що внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали будівлі трьох медзакладів у Харкові.

Попередньо, жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.

Загалом внаслідок атаки постраждали щонайменше 9 осіб, усі вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Оновлено, 21:41. Офіс Генпрокурора повідомив, що внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 20 осіб, серед них діти та іноземець, – розпочато провадження

За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 грудня близько 19:10 зс рф завдали ракетні удари по центральній частині Харкова.

У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі.

Наразі відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років. Також поранення отримав радник по безпеці команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії. Девʼятеро потерпілих отримали допомогу на місці.

Оновлено, 23:27. Олег Синєгубов повідомив, що на цю хвилину внаслідок вечірнього удару окупантів по Харкову 21 постраждалий: 11 жінок та 10 чоловіків.

Госпіталізовані - 11 осіб, стан постраждалих - легкий та середній. Загрози життю постраждалих немає.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків влучань.

Оновлено, 00:50. Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих збільшилась до 26 осіб.