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“Ними цікавиться ТЦК”: представник Нацполіції розповів, що чекатиме на порушників комендантської години у новорічну ніч

Правоохоронці посилять контроль над вулицями під час святкування Нового року.

“Ними цікавиться ТЦК”: представник Нацполіції розповів, що чекатиме на порушників комендантської години у новорічну ніч
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

Заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону розповів, що правоохоронці у новорічну ніч будуть затримувати порушників комендантської години. Їх будуть доправляти до відділків поліції. А також можуть влаштувати зустріч із ТЦК, повідомляє РБК-Україна. 

Серединський пояснив, що комендантську годину в Україні скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні. Зокрема, заходи будуть стосуватися масового перебування громадян у громадських місцях.

Він додав, що близько 30 тисяч поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік в Україні. 

Порушників комендантської години доставлятимуть до відділків поліції, "щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування".

На початку грудня Київська міська військова адміністрація повідомила, що на Новий рік у Києві не буде масових заходів, а вночі діятиме комендантська година. Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме, як зазвичай, - з 00:00 до 05:00.

9 грудня Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години. Для фізосіб штраф складатиме від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, штрафуватимуть на вдвічі більшу суму.

Для бізнесу покарання суворіше. За порушення підприємцю доведеться викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 51 000 до 102 000 гривень. При повторному порушенні штраф зростатиме вдвічі.

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