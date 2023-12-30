Ворог обстріляв житловий сектор міста Селидове на Донеччині, 1 лидна загинула, 4 поранені

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Сьогодні, 30 грудня, ворог завдав черговий удар по житловому сектору м. Селидове Покровського району Донеччини. Внаслідок обстрілу зазнали поранень місцеві мешканці.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники надали першу домедичну допомогу двом пораненим та транспортували їх до лікувального закладу.

Загалом внаслідок обстрілу поранень зазнали 4 особи та 1 людина загинула.

Також пошкоджено 38 приватних житлових будинків.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російська армія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені.