Львівському бізнесменові, який намагався підкупити керівництво ДБР, обрали запобіжний захід

Його відправили під варту з можливістю внести заставу.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід львівському бізнесмену, який намагався підкупити керівництво Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Бізнесмена відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

Зловмисник отримав підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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