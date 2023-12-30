Львівському бізнесменові, який намагався підкупити керівництво ДБР, обрали запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід львівському бізнесмену, який намагався підкупити керівництво Державного бюро розслідувань.
Про це йдеться на сайті ДБР.
Бізнесмена відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.
Зловмисник отримав підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Що відомо про справу з хабарем
- 29 грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.
- Підозрюваний пропонував кошти за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під чс розслідування кримінального провадження.
- Як відомо, ДБР порушило декілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних Сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не виконали, а деякі - не в повному обсязі або за завищеними цінами.
- За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.