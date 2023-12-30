10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
Росія влаштувала наймасованішу атаку на українські міста: Київ, Львів, Конотоп, Одесу, Дніпро та інші
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоПодії

Львівському бізнесменові, який намагався підкупити керівництво ДБР, обрали запобіжний захід

Його відправили під варту з можливістю внести заставу.

Львівському бізнесменові, який намагався підкупити керівництво ДБР, обрали запобіжний захід
Фото: ДБР

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід львівському бізнесмену, який намагався підкупити керівництво Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Бізнесмена відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

Зловмисник отримав підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Що відомо про справу з хабарем

  • 29 грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.
  • Підозрюваний пропонував кошти за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під чс розслідування кримінального провадження.
  • Як відомо, ДБР порушило декілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних Сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не виконали, а деякі - не в повному обсязі або за завищеними цінами.
  • За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies