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У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)

Пошкоджено 13 будинків.

У Львові пошкоджено житлові будинки, є постраждалі і загиблий (оновлено)
Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

У Львові внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Станом на 12:31 відомо про одного загиблого. Поранені 15 людей, повідомили в МВС.

Відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби.

Станом на 9:25 було відомо про одного загиблого і вісьмох поранених, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Окрім того, пошкоджено три школи та дитячий садок. До того під час попередньої хвилі атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Фото: тг-канал Андрій Садовий

Фото: тг-канал Андрій Садовий

  • Сьогодні вночі і вранці російська армія завдала масованого удару ракетами. Напад ворог проводить у декілька хвиль. Є пошкодження також в Одесі, Конотопі, Києві, в Харкові, Дніпрі.
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