Троє людей поранені внаслідок ударів по Херсону і області

За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл Херсонської області, випустивши 632 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. Троє людей були поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; поштове відділення у Бериславському районі; навчальний заклад у Херсоні", – сказав він.