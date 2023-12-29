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Троє людей поранені внаслідок ударів по Херсону і області

Окупанти обстріляли навчальний заклад і будинки.

За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл Херсонської області, випустивши 632 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. Троє людей були поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; поштове відділення у Бериславському районі; навчальний заклад у Херсоні", – сказав він.

  • Херсон і область зазнають російських ударів щодня. Окупанти ціляться в цивільні об'єкти включно з навчальними закладами і лікарнями.
  • Учора ввечері ворог вдарив по середмістю Херсона. Виникли пожежі. 
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