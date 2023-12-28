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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунало майже 300 вибухів

В результаті одного з обстрілів отримала поранення місцева жителька.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунало майже 300 вибухів
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня військові РФ здійснили 30 обстрілів Сумської області, пролунало 296 вибухів. 

По Есманьській громаді росіяни били з мінометів, поранення отримала місцева жителька. Її госпіталізовано до закладу охорони здоров’я. 

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Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, АГС та FPV дронами-камікадзе.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії, а по Великописарівській - з АГС та мінометів.

Також з мінометів армія РФ атакувала Середино-Будську та Хотінську громади, а Юнаківську - з артилерії.

Миропільську громаду російські військові атакували FPV-дроном.

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