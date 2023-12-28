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Українська ППО знищила на півдні три розвідувальні дрони окупантів

БпЛА збили на Херсонщині і Миколаївщині.

Українська ППО знищила на півдні три розвідувальні дрони окупантів
БпЛА "Орлан-10"
Фото: Державна прикордонна служба України

На півдні України Сили оборони збили 28 грудня три російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожі БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині.

Так, у Херсонській області збили "Мерлін-ВР" та "Supercam", а у Миколаївській - "Мерлін-ВР".

  • Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що, наприклад, "Ланцет" є "однією з основних бойових одиниць, які Росія використовує саме на фронті проти нашої бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. А розвідувальний БпЛА "Орлан" виявляє позиції та коригує вогонь.
  • Британська розвідка зазначала, що БпЛА російського виробництва SuperCam відносно дешеві і мають достатню дальність польоту.
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