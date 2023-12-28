Українська ППО знищила на півдні три розвідувальні дрони окупантів

БпЛА збили на Херсонщині і Миколаївщині.

На півдні України Сили оборони збили 28 грудня три російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожі БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині.

Так, у Херсонській області збили "Мерлін-ВР" та "Supercam", а у Миколаївській - "Мерлін-ВР".