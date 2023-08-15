Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників, - Єрмак

Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана".

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, перебуваючи з Володимиром Зеленським на зустрічі з бійцями передової.

За словами Єрмака, "Ланцет" є "однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує саме на фронті проти нашої бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки". Розвідувальний БпЛА "Орлан" виявляє позиції та коригує вогонь.

"Разом з нарощенням українських ударних спроможностей маємо зробити максимум для обмеження російських... Українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими ми ділимось з партнерами. Розвідка робить дослідження російських методів обходу санкцій - це ми також передаємо партнерам", - додав керівник ОПУ.

Єрмак зауважив, що наразі Україна ввела санкції проти власника та конструктора ZALA AERO Олександра Захарова. Також наша держава працює над тим, аби Захаров потрапив під санкції партнерів.

"Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" - основної юридичної особи ZALA AERO. Будуть й інші українські санкції. Також нам відомо, що БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Чимало є і в БПЛА "Орлан". Разом з Урядами партнерів ми вже працюємо і посилимо роботу щодо виробників компонентів, а також компаній, які їх постачають в обхід санкційних обмежень", - повідомив керівник Офісу Президента.

Він додав, що група Макфола-Єрмака невдовзі представить документ з конкретними санкційними пропозиціями, щоб "унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів".

Глава ОПУ також повідомив, що триває робота "в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів".

Нагадаємо, за словами Єрмака, ракети, якими Росія вночі 15 серпня обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми - близько 30.

Крім того, РФ почала виробляти свою версію іранських ударних безпілотників і застосовувати їх проти України.

Тим часом у Латвії збирають підписи за оприлюднення списку компаній, які експортують продукцію до Росії.