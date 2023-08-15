Президент відвідав 8 бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Запорізьку область. Він поспілкувався з бригадами, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє сайт президента України.

Зазначається, що глава держави зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським.

Також він побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

"Президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного угруповання "Соледар".