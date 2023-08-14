Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар"

Президент України Володимир Зеленський відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Про це президент повідомив у Telegram.

Згідно з повідомленням, під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар».

Глава держави разом з командиром бригади обговорили проблеми, із якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їх розв’язання.

"Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Авдіївці.