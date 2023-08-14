Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар"

Глава держави здійснив робочу поїздку на Донеччину.

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії в межах ОТУ "Соледар"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Про це президент повідомив у Telegram.

Згідно з повідомленням, під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар».

Глава держави разом з командиром бригади обговорили проблеми, із якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їх розв’язання.

"Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них", – зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Авдіївці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies