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Норвегія надасть Україні системи для боротьби із безпілотниками

Вартість контракту оцінюється у понад $71 млн.

Норвегія надасть Україні системи для боротьби із безпілотниками
Фото: Уряд Норвегії

Україна отримає від Норвегії системи для протидії безпілотникам CORTEX Typhon C-UAS.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Вартість контракту оцінюється у 740 мільйонів норвезьких крон (понад 71 млн доларів). Він фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.

"Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру", — наголосив директор компанії Kongsberg DA Ерік Лі.

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Нагадаємо, що ЄС і Норвегія підписали угоду про другий транш добровільного фінансового внеску Норвегії до Європейського фонду миру (EPF) для постачання військової техніки Збройним Силам України. 

Нещодавно уряд Норвегії оголосив, що збільшить військову підтримку України – на 2,5 мільярда крон цього року. Таким чином вона загалом становитиме 10 мільярдів крон або 960 мільйонів доларів.

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