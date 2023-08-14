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Площа звільненої території на Бахмутському напрямку складає 40 квадратних кілометрів, – Маляр

За минулий тиждень ЗСУ звільнили ще 3 квадратних кілометри.

Площа звільненої території на Бахмутському напрямку складає 40 квадратних кілометрів, – Маляр
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках, Сили оборони не допустили просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої", – зазначила віна.

Маляр додала, що ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Ворог постійно атакує, Сили оборони відбивають атаки.

  • На Куп’янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж Державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в нашій обороні.
  • На Лиманському напрямку ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.
  • На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Росіяни намагаються зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

За тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 квадратних кілометрів.

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Нагадаємо, за добу 12 серпня росіяни 514 разів били всіма видами артилерії по позиціях Збройних сил на Бахмутському напрямку та здійснили 2 авіанальоти. Відбулось 9 боєзіткнень з ворогом, в результаті яких 43 окупанта були знищені, 109 поранено, один потрапив у полон.

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