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ЗСУ вдарили по командному пункту росіян поблизу Маріуполя

Є десятки потерпілих окупантів.

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян поблизу Маріуполя
Фото: Петро Андрющенко

Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.

Про це повідомив Центр Стратегічних комунікації ЗСУ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше написав, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки». 

"Влучання в табір окупантів в таборі “Хвиля” (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно. P.S. смішна русня спочатку хотіла замовчати факт, потім розповісти “про всі місцеві загибли”, у підсумку постить обрізані фото", - написав Андрющенко.

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Нагадаємо, що партизани підпалили базу окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

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