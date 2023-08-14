Окупанти на Луганщині готуються до нової хвилі мобілізації

Ще минулого року ворог утворив на окупованій Луганщині "військкомати".

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти продовжують порушувати права людини та мобілізують місцеве населення до армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так, ще минулого року ворог утворив "військкомати", які сформували списки жителів Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які представляють в основному молоду верству населення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, тепер представники фейкових військкоматів розробили план, відповідно до якого здійснюють обхід щодо проведення звірок наявних призовників на підконтрольних окупантам "підприємствах" та інших "установах".

Зазначається, що таким чином окупаційні війська проводять підготовчі дії щодо проведення осіннього призову на "військову службу" жителів окупованих територій сходу України.

У ЦНС наголошують, що росіяни в черговий раз демонстративно порушують 51 статтю Женевської Конвенції, у якій вказано, що окупаційна влада не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних силах чи інших силових структурах.

Нагадаємо, що за даними ГУР, Росія готує нову мобілізацію.