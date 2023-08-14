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"Розганяли" фейки про війну в Україні: СБУ затримала двох пропагандисток у Києві

Вони намагалися дискредитувати Збройні сили України.

"Розганяли" фейки про війну в Україні: СБУ затримала двох пропагандисток у Києві
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь".

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні. Насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у Фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.

Фото: СБУ

Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок". За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті. За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів. Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

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