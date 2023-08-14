ЗСУ створюють плацдарми на окупованому лівобережжя Херсонщини, − британське міноборони

Українські сили проводять рейди і створюють невеликі плацдарми на лівобережжі Херсонської області, що утримується Росією.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.
“Це, крім розширення плацдарму, який Україна підтримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року”, − йдеться у повідомленні.
Деякі з цих операцій проводилися під час ротації російських сил.
Також триває боротьба за контроль над невеликими островами у Дніпровському лимані.
“Перед російським командуванням стоїть дилема: зміцнювати цей район чи перекидати війська до районів основних контрнаступальних операцій України, на схід”, − додали британці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 14, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S1IWDHzYaq
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.