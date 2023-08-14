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Затримано підозрюваного у справі про закупівлю ПЛР-тестів для Укрзалізниці

Підприємець з 2022 року перебував у міжнародному розшуку.

Затримано підозрюваного у справі про закупівлю ПЛР-тестів для Укрзалізниці
Фото: Макс Требухов

Затримано одного з підозрюваних у справі щодо спроби заволодіння 5 млн грн коштів Укрзалізниці під час закупівлі ПЛР-тестів.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Вищий антикорупційний суд взяв підозрюваного під варту з альтернативою внесення 805 тисяч гривень застави. 

Йдеться про представника комерційної структури, який з 2022 року перебував у міжнародному розшуку. 

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“Влітку 2023 року завдяки співпраці з компетентними органами Словацької Республіки підозрюваного затримали, а екстрадиційний запит України задовільнили”, − йдеться у повідомленні.

Всього у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.

Нагадаємо, торік у листопаді НАБУ за дорученням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею. Серед підозрюваних є чотири посадові особи УЗ, заступник директора приватного підприємства і представник приватного бізнесу у сфері надання медичних послуг.

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