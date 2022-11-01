НАБУ відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею

Національне антикорупційне бюро за дорученням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Вчора САП і бюро завершили розслідування за підозрою шести учасників корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 для Укрзалізниці.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.3 ст.15 ч.5. ст.191 КК України. Серед них - чотири посадові особи УЗ, заступник директора приватного підприємства і представник приватного бізнесу у сфері надання медичних послуг.

"Розслідування стосовно директора приватного підприємства та особи, відповідальної за здійснення процедури спрощеної закупівлі однієї з філій АТ "Укрзалізниця" - виділене в окреме провадження, оскільки вони перебувають у розшуку", - додали в НАБУ.

За даними слідства, у вересні-грудні 2020-го УЗ організувала публічні закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19. Всьго мали придбати 11 тисяч екземплярів.

Посадовці державного товариства допомогли заздалегідь визначеній фірмі перемогти у конкурсних торгах, а також узгодили ціни, що на той момент у півтора рази перевищували середньоринкові: 1280 грн/тест замість 837 грн/тест.

Натомість структурні підрозділи Укрзалізниці відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем торгів через явну невідповідність запропонованої ціни ринковим пропозиціям. У такий спосіб вдалося запобігти розкраданню 4,94 млн грн.

Корупційну схеми викрили цьогоріч у червні. Спершу повідомили про підозру шістьом особам, а наприкінці жовтня коло підозрюваних збільшилося до восьми.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням Росії на тендер Укрзалізниці з придбання 80 зареєструвались три компанії. Одна з них не пред'явила жодних документів, що підтверджують можливість поставити електрички.