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На 85% відновлено газопостачання будинків у деокупованому Ізюмі на Харківщині

До ремонтних робіт залучили 11 бригад.

На 85% відновлено газопостачання будинків у деокупованому Ізюмі на Харківщині
Фото: АТ "Харківгаз"

У деокупованому Ізюмі на Харківщині вдалося на 85% відновити газопостачання багатоквартирних та приватних будинків.

Про це повідомили в пресслужбі АТ "Харківгаз".

Над відновленням подачі газу працюють 11 бригад Ізюмської та Барвінківської дільниць. Для оперативного відновлення пошкоджених газогонів також залучили додаткові ремонтні бригади Зміївського та Красноградського відділень "Харківгазу". 

У товаристві додали, що ліквідовано близько 250 осколкових пошкоджень газових мереж.

"Залиті рідиною газогони, пошкоджені комунікації будинків, перебиті труби - це наслідки присутності рашистської армії, які продовжують усувати газовики у місті та районі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомляв, що відновлено електропостачання для майже 75% та газопостачання - для 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

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