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75% населення деокупованих територій Харківщини уже зі світлом, а 25% - із газом

Ситуація з опаленням важча.

75% населення деокупованих територій Харківщини уже зі світлом, а 25% - із газом
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Наразі відновлено електропостачання для майже 75% та газопостачання - для 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За йог словами, ситуація з опаленням важча. 

"Через обстріли окупантів в деяких містах багато об'єктів теплової інфраструктури просто знищені. Попри усе вживаємо комплексні підходи до вирішення цієї проблеми. Відновлюємо роботу того, що уціліло, забезпечуємо мешканців приватного сектору альтернативним паливом тощо". - розповів Синєгубов.

Він додав, що в області ввели серйозні обмеження електроспоживання для 212 підприємств області.

"На більшості території Харківщини відключень електрики для житлового фонду сьогодні немає. В Чугуївській, Лозівській, Краснокутській та Золочевській громадах електропостачання обмежене для ліквідації аварій", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, в усіх регіонах України після російських обстрілів 22 жовтня енергетики відновили можливість постачання електрики.

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