Опалювальний сезон розпочався, уряд закликає місцеву владу економно споживати енергоресурси, - Шмигаль

Уряд не підвищував тарифи та не планує скасовувати програму субсидій.

Лікарні, школи й інші соціальні об'єкти або вже підключені, або під'єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само поступово підключатимуть у більшості міст країни.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Він закликав представників місцевої влади економно підходити до споживання енергоресурсів.

"Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті", – зазначив Шмигаль.

Крім того, прем'єр закликав сплачувати за комунальні послуги.

"Кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку. Уряд не підвищував тарифів. Ми не скасовували та не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг", – наголосив він.

Нагадаємо, опалення в Києві почнуть вмикати 23 жовтня. Для повного підключення усієї системи опалення може знадобитися до семи днів.