Шмигаль закликав продовжувати економно споживати електроенергію, аби запобігти відключенням

Енергетики можуть відключати світло на певний час задля проведення ремонтів та збалансування роботи енергосистеми.

Через руйнування ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури, важливо заощадливо споживати електроенергію.

Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"З 10 до 20 жовтня в результаті обстрілів пошкоджено понад 400 об’єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких десятки енергетичних об’єктів", – поінформував прем'єр.

Він наголосив на тому, що керівництво Росії йде на цей крок свідомо, щоб залишити українців без світла, тепла й води.

"Наше завдання – цього не допустити. Попри те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються більше тижня, ситуація залишається важкою, але контрольованою", – сказав Шмигаль.

За його словами, впродовж цього часу, було збільшено кількість бригад для ліквідації наслідків влучань, закуплено необхідне обладнання для ремонтів. Крім того, надається допомога нашими партнерами.

США виділяють 55 мільйонів доларів, Нідерланди 70 мільйонів євро, а Данія відновлює опалювальний сезон на Миколаївщині. Оператори систем розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають "Укренерго" генератори, та обладнання для ліній електропередач впродовж тривалого часу, що дозволяє швидше відновлювати електропостання.

Прем'єр також запевнив, що робота з відновлення триває 24/7.

"Обмеження і відключення можливі, особливо в регіонах із традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів – у центральних областях, північно-східних та західних. Але майже усі контрольовані Україною території забезпечені електроенергією. Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла – це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти", – зазначив він.

Попри це, енергетики можуть відключати світло на певний час, але це робиться для проведення ремонтів та збалансування роботи нашої енергосистеми.

"Водночас важливо продовжити економно споживати електроенергію зранку й увечері, аби запобігти відключенням. Це стосується не тільки населення, але і бізнесу. Вчора українці у вечірні години знизили споживання на 5,4%, порівняно з попереднім днем. Це і є наша відповідь ворогу і так потрібно продовжувати!" – зазначив прем'єр, особливо відзначивши Чернівецьку, Хмельницьку, Полтавську та Сумську області, де було найбільше зниження споживання.

На його думку, очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, тому до них треба підготуватись. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі, батарейки, ліхтарики та павербанки.

Нагадаємо, із 20 жовтня в Україні ввели обмеження на постачання електроенергії. Впродовж 7.00-23.00 необхідно мінімізувати використання електрики.