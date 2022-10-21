В окупованій Херсонській області зник український художник В’ячеслав Машницький. Про це, як передає “Читомо”, повідомляють знайомі художника у Facebook.

Востаннє В’ячеслава бачили на його дачі на Великому Потьомкінському острові.

«Сьогодні на дачній ділянці В’ячеслава були знайдені сліди крові, сліди крові на одязі, верхній одяг, перевернутий стіл, факт пропажі човна марки «Дніпро», та двигуна до човна марки «Сузукі». Більше фактів повідомити не можу… Прошу відгукнутися тих, хто щось бачив чи знає… дякую за допомогу та розуміння… якщо будуть новини, повідомимо окремо», – написав друг зниклого Олександр Євстаф’єв.

В`ячеслав Машницький – український художник, відео-художник, автор об’єктів та інсталяцій, куратор. Член Національної спілки художників України з 1994. Народився в Херсоні. Закінчив Одеське державне художнє училище імені Митрофана Грекова (1984) та Київський державний художній інститут (нині НАОМА, у 1992). Викладав малювання в дитячій художній школі №8 в Києві (1993–1995). Працював художником-дизайнером в ЗАО «Регард-Трей» в Москві (1997–1998). (1999– 2002) – Директор відділу реклами і маркетингу групи компаній «Регард». Є співорганізатором створення галереї «Спілка спадкоємців / 02» (2002). Засновник Музею сучасного мистецтва Херсон (2004) і Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко (2005).

Нагадаємо, раніше у Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Юрія Керпатенка. Він відмовився співпрацювати з окупаційною владою.