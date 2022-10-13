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У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка

Чоловік відмовився співпрацювати з російськими загарбниками.

У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка

У Херсоні російські окупанти застрелили у власному будинку диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Олена Ваніна.

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати, вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%", - написала вона.

Ваніна додала, що чоловік перестав виходити на зв'язок ще у вересні.

Юрій Керпатенко - український диригент, оркестровщик, баяніст. Головний диригент Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.

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