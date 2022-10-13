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СБУ і ДБР затримали топпоплічницю росіян у деокупованому Куп'янську

Затримана збирала для РФ «податки» з місцевого населення.

СБУ і ДБР затримали топпоплічницю росіян у деокупованому Куп'янську
Фото: Офіс генпрокурора

Затримано місцеву мешканку, яка є діючою співробітницею податкових органів України та ще з довоєнних часів обіймає посаду головного державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій «Налоговой службе Харьковской ВГА» на посаді керівника середньої ланки», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на новій «посаді» зловмисниця брала участь у нарадах з підприємцями району, де схиляла їх до сплати податків на користь російсько-окупаційних військ.

Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога та розпочинати роботу у новостворених податкових органах окупантів.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, повідомлено про підозру посадовцю псевдоадміністрації на Харківщині. Серед його обов'язків було розміщення білбордів для підняття «бойового духу» окупантів.

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