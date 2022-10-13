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Окупаційна “влада” Херсона евакуювала частину населення в очікуванні наступу ЗСУ

Російські війська намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове у Херсонській області.

Окупаційна “влада” Херсона евакуювала частину населення в очікуванні наступу ЗСУ
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Окупаційна “влада” Херсона наказала евакуювати частину населення. Ймовірно, російські війська очікують на поширення боїв на місто Херсон.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського напрямку на початку жовтня, російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове у Херсонській області.

Вздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на західній околиці, де українські наступи означають, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більша частина російських військ на цій лінії фронту залишається недоукомплектованою підрозділами ВДВ.

“Останніми днями російська окупаційна “влада”, ймовірно, віддала розпорядження про підготовку до евакуації частини мирних жителів Херсона. Ймовірно, вони очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон”, – повідомляють у британській розвідці.

Нагадаємо, вчора у окупованому Херсоні лунали вибухи. 

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