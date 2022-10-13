Триває контрнаступ ЗСУ на Сватове та Кремінну, – ISW

Російські війська продовжують оборону в цьому районі.

Українські війська продовжували контрнаступ на Сватове та Кремінне у Луганській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, в якому є посилання на інформацію окупантів (ISW).

Російські війська продовжують оборону в цьому районі.

Як зазначають аналітики, українські війська ведуть наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.

Натомість ворог завдавав наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки. Також, російські війська, ймовірно, зміцнюють лінію фронту на заході Запорізької області.

Армія країни-агресора далі має проблеми з оснащенням окремих російських солдатів основним особистим спорядженням, а посадовці російської та окупаційної адміністрації продовжують застосовувати заходи примусу до жителів окупованих Росією територій, зазначили в ISW.