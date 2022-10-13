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Триває контрнаступ ЗСУ на Сватове та Кремінну, – ISW

Російські війська продовжують оборону в цьому районі.

Триває контрнаступ ЗСУ на Сватове та Кремінну, – ISW
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Українські війська продовжували контрнаступ на Сватове та Кремінне у Луганській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, в якому є посилання на інформацію окупантів (ISW).

Російські війська продовжують оборону в цьому районі.

Як зазначають аналітики, українські війська ведуть наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.

Натомість ворог завдавав наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки. Також, російські війська, ймовірно, зміцнюють лінію фронту на заході Запорізької області.

Армія країни-агресора далі має проблеми з оснащенням окремих російських солдатів основним особистим спорядженням, а посадовці російської та окупаційної адміністрації продовжують застосовувати заходи примусу до жителів окупованих Росією територій, зазначили в ISW.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив місяць тому, що росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто. Там майорить український прапор, який підняли партизани.

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