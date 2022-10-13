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У Каховці підірвали авто самопроголошеного директора спортивної школи, – Хлань

“Далі буде".

У Каховці підірвали авто самопроголошеного директора спортивної школи, – Хлань
Фото: Скріншот з відео

Керівництво рашистів на тимчасово окупованих територіях отримало інструкції з евакуації. 

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Доки їхні військові відчувають себе як вдома, ночуючи по свинарниках, ФСБ-ки, які в області відповідали за мародерство збирають сімей і награбоване назад у Росію”, – зазначив він. 

Хлань додав, що у Каховці підірвали поки що тільки авто самопроголошеного директора місцевої ДЮСШ. 

“Далі буде. Ті зрадники, хто поближче Берислава намагаються тікати. Партизани все фіксують і щодня нагадують, не брати російський паспорт, не вірити ворожій пропаганді, не відправляти до Росії дітей та жінок”, – додав радник голови ОВА.

Нагадаємо, озброєні військові РФ викрали з оселі подружжя каховчан Владислава та Ганну Сибірських за відмову брати участь у псевдореферендумі.

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