У МЗС прокоментували ухвалення ООН резолюції про територіальну цілісність України

Генеральна Асамблея ООН, схваливши резолюцію про територіальну цілісність України, підтвердила свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності нашої країни в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У резолюції чітко зазначається, що перебування частин вищезгаданих українських регіонів під тимчасовим військовим контролем Росії є результатом агресії, у порушення суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України.

“Підтримавши зазначений документ, держави-члени ООН визнали рішення рф щодо статусу чотирьох областей України несумісними з принципами Статуту ООН та висунули до росії вимогу щодо їх негайного і безумовного скасування”, – йдеться у заяві.

Ухвалений документ також містить вимогу до Російської Федерації негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Підтримавши міжнародні зусилля щодо деескалації та мирного вирішення конфлікту, держави-члени ООН підкреслили, що політичний діалог, переговори, посередництво та інші мирні засоби мають відбуватися з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відповідно до принципів Статуту ООН”, – додали в МЗС.

Іншим важливим підсумком голосування стало те, що 143 держави-члени ООН згадали у документі резолюцію ГА ООН 68/262 “Територіальна цілісність України” від 28 березня 2014 року, підтвердивши таким чином як той факт, що агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році, так і статус Автономної Республіки Крим та м. Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України.

Російська делегація усілякими способами намагалася завадити ухваленню резолюції, зокрема вимагаючи, всупереч усталеній практиці, таємне голосування, яке в залі ООН застосовується лише для виборчих питань. Водночас держави-члени ООН абсолютною більшістю голосів завадили цьому.

“Ми вдячні за таку максимальну підтримку резолюції, яка буде важливою частиною міжнародного інструментарію для притягнення росії до відповідальності. Російська федерація має нарешті дослухатися до голосу міжнародного співтовариства та покласти край своїй політиці повної зневаги до норм та принципів Статуту ООН”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.