Генасамблея ООН засудила незаконну анексію Росією території чотирьох областей України

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

Про це стало відомо під час голосування за відповідну резолюцію Генасамблеї ООН.

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.

Фото: Скріншот з відео Результати голосування

Цей документ засуджує так звані "референдуми" в окремих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Також він вимагає від Росії скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє "приєднання".

Нагадаємо, раніше делегація РФ у Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції із засудженням кремлівських псевдореферендумів в Україні. Також ця резолюція закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.