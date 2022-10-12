Чехія з 25 жовтня закриває кордони для росіян і підтримає студентів України та Білорусі

Щодня через міжнародний аеропорт у Чехію прибуває до 200 громадян РФ.

З 5 жовтня Чехія забороняє в'їзд на свою територію росіянам за туристичними і студентськими візами.

Про це йдеться на сайті МЗС Чехії.

За пропозицією міністра закордонних справ Яна Ліпавскі, уряд затвердив заходи, які реагують як на поточну ситуацію в Україні, так і на подальшу ескалацію з боку Росії.

Таким чином країна посилює візові обмеження для громадян РФ і береться за підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах та допомогу Україні у повоєнному відновленні.

"Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт у Чехії виїжджають до 200 громадян РФ. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам Росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони – тобто через наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури. Це обмеження застосовуватиметься до мандрівників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС", - сказав Ліпавскі.

Також уряд Чехії вивчив ситуацію зі студентами університетів з України та Білорусі.

Якщо раніше у країну мали можливість прибувати здебільшого лише громадяни Білорусі, які вже мали тут родини, то тепер зможуть приїжджати білоруські студенти, котрі навчатимуться тут на основі міжнародної стипендії.

"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують із політичних мотивів, і тим, хто сповнений рішучості змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", - додав очільник МЗС Чехії.

Влада країни також скоригувала статус українських студентів, аби вони могли вступати до чеських університетів, навіть якщо отримали тимчасовий захист в іншій державі Євросоюзу.

Нагадаємо, із 19 вересня росіяни з шенгенськими візами не можуть вʼїхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Крім цього, Польща з 26 вересня ввела нові обмеження на в'їзд для росіян. Громадянам РФ тепер заборонено прибувати в країну через повітряні та морські пункти пропуску.