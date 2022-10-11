"Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами перегорів не ведуть" - речник МЗС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю "Россия 1" заявив, що президент України Володимир Зеленський "може в будь-який момент передумати" і почати переговори із Росією.

У МЗС України відреагували на цю заяву.

"Інтерв‘ю Лаврова на «Россия 1» демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача. Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу президента України. Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про «вказівки» із Вашингтона та Лондона", - написав спікер МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він наголосив, що режим Путіна втратив свій шанс на переговори.

"З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ. А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 30 вересня Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом. 4 жовтня своїм указом він констатував неможливість проведення переговорів із Путіним.