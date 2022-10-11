Президенти 11 країн попередили Росію, що воєнні злочини не мають терміну давності

Лідери Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини вимагають від Росії негайно припинити атаки на цивільні об’єкти.

Президенти 11 країн Центрально-Східної Європи наголосили, що бомбардування українських міст Росією є воєнним злочином, який не має терміну давності і підпадає під юрисдикцію міжнародних судів.

Про це йдеться у спільній заяві президентів, передає "Укрінформ" із посиланням на канцелярію президента Польщі.

"Ми, президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини, засуджуємо нещодавнє масоване бомбардування українських міст Росією, яке є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", – йдеться в документі.

Лідери країн вимагають від Росії негайно припинити атаки на цивільні об’єкти. Вони також підкреслили, що вважають неприпустимими публічні погрози застосування ядерної зброї з боку представників РФ. У зв’язку з цим вони дотримуватимуться своїх зобов’язань – захищати свої країни та союзників.

"Ми й надалі докладатимемо зусиль для притягнення до відповідальності винних у сьогоднішньому злочині", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та інших містах. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збили.

Сьогодні Росія продовжила завдавати ударів по Україні. Повідомлялося, що ворог атакує з Каспію ракетами Х-101/Х-555. Також одразу в кількох областях сталися вибухи: в Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях працює ППО, у Вінницькій – є влучання у Ладижинську ТЕС. У Львові після вибухів частина міста залишилася без світла.