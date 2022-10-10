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Байден пообіцяв надати ППО Україні, - Білий дім

США обіцяють підтримувати Україну як зброєю, так і на дипломатичному фронті.

Байден пообіцяв надати ППО Україні, - Білий дім
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Джо Байден також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію.

Президент США також підкреслив важливість притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та звірства та надання Україні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Великої Британії Ліз Трасс, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. В розмові з останнім мова йшла, серед іншого, про посилення української ППО.

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