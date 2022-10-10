Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, - Байден

США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно.

США рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, включно з Києвом. Ці напади вбили та поранили мирних жителів і знищили цілі без військового призначення.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

“Ці напади лише ще більше зміцнюють наше зобов’язання підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо примушувати Росію платити ціну за свою агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським військам для захисту своєї країни та свободи”, - йдеться у повідомленні.

Президент Байден наголосив, що російські удари по Україні демонструють жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу.

Джо Байден висловив співчуття рідним і близьким безневинно загиблих сьогодні, а також побажав одужання пораненим.

“Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України”, - підсумував президент США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні.

Як раніше повідомлялось, десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже сьогодні, частину – завтра.