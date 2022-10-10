Кличко розповів про наслідки російських ударів по столиці 10 жовтня

Внаслідок сьогоднішньої атаки росіян по Києву пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це розповів голова КМДА Віталій Кличко.

Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:

Житлові будинки — 45

Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5

Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)

Заклади соціальної сфери — 2

Заклади культури — 6

Заклади охорони здоров’я — 5

Адмінбудівлі — 2

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки Росії на Київ 10 жовтня були влучання у кількох районах, у тому числі – у центрі столиці. Загинуло п’ятеро киян, 51 людина постраждала.