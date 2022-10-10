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Кличко розповів про наслідки російських ударів по столиці 10 жовтня

Вже вкотре росіяни обстрілюють цивільні об'єкти в містах України.

Кличко розповів про наслідки російських ударів по столиці 10 жовтня
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Внаслідок сьогоднішньої атаки росіян по Києву пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури.  

Про це розповів голова КМДА Віталій Кличко

Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню: 

  • Житлові будинки — 45
  • Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5
  • Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)
  • Заклади соціальної сфери — 2
  • Заклади культури — 6
  • Заклади охорони здоров’я  — 5
  • Адмінбудівлі — 2

 

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки Росії на Київ 10 жовтня були влучання у кількох районах, у тому числі – у центрі столиці. Загинуло п’ятеро киян, 51 людина постраждала.

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