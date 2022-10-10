Засуджую жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні, – Столтенберг

“НАТО підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег засудив російську ракетну атаку на цивільну інфраструктуру України.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

“Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні”, – зазначив генсек НАТО.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022

Столтенберг наголосив, що Альянс “надалі підтримуватиме відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно”.

Нагадаємо, Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах.