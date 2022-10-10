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Засуджую жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні, – Столтенберг

“НАТО підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно”.

Засуджую жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег засудив російську ракетну атаку на цивільну інфраструктуру України.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

“Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні”, – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Альянс “надалі підтримуватиме відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно”.

 

Нагадаємо, Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах.

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