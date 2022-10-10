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​Росіяни завдали ударів по території України з акваторій Каспійського і Чорного морів, – Генштаб

Загроза повторних ударів зберігається.

​Росіяни завдали ударів по території України з акваторій Каспійського і Чорного морів, – Генштаб
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет.

Про це в ефірі телемарафону UArazom заявив речник пресслужби Генерального штабу ЗСУ Юзеф Венскович.

"Ворог застосовує весь спектр ракет, які має на озброєнні. Сьогодні були застосовані, передусім, крилаті ракети з району Каспійського моря – це Х-101, Х-555, з літаків Ту-95 та Ту-160. Також застосовувалися крилаті ракети з акваторії Чорного моря і випущено низку ракет «Іскандер», із ЗРК С-300. Окупант здійснив атаку на території України по об’єктах критичної інфраструктури і безпілотними літальними апаратами Shahed", – заявив Венскович.

За його словами, збільшення кількості систем ППО в Україні позитивно вплинуло на спроможності знищувати ворожі ракети будь-якого базування.

Венскович закликав бути готовими до повторних атак. "Загроза повторення ракетних ударів існує будь-коли, тому не треба втрачати пильність. Закликаю громадян дотримуватись заходів безпеки, у разі оголошення повітряних тривог прямувати в укриття і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", – сказав він.

 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Загинули 11 людей, поранення отримали 64 українці. 

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