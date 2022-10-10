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Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло п’ятеро жителів Києва, 51 людина постраждала, – Кличко

Загроза нових ударів триває.

Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло п’ятеро жителів Києва, 51 людина постраждала, – Кличко
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Унаслідок терористичної атаки Росії на Київ 10 жовтня були влучання у кількох районах, у тому числі – у центрі столиці. Загинуло п’ятеро киян, 51 людина постраждала.

Про це повідомив у Telegram столичний голова Віталій Кличко.

"У Києві зранку і протягом дня – влучання в кількох районах. Зокрема в центрі міста. Також скажений агресор ударив по кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці", – йдеться у дописі.

За даними на цей час, від ракетних ударів у Києві загинули п’ятеро людей, 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів Києва.  

 

"Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях", – наголосив мер.

Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони, Росія планувала ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі ще з початку жовтня.

Зранку 10 жовтня Росія завдала ударів по 14 регіонах України. Станом на 13:30 було відомо про 10 загиблих і близько 60 поранених внаслідок ворожої ракетної атаки. 

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