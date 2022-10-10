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Під час обстрілів Києва постраждав візовий відділ консульства Німеччини

Пошкоджено 11 важливих об’єктів інфраструктури.

Під час обстрілів Києва постраждав візовий відділ консульства Німеччини
Фото: Офіс генерального прокурора

При масованому обстрілі Києва зранку 10 жовтня постраждав візовий відділ консульства Німеччини. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на український уряд. 

"За даними українського уряду, у понеділок вранці внаслідок авіаударів російської авіації у столиці було пошкоджено 11 важливих об’єктів інфраструктури. Відомо, що найбільше постраждав центр міста, зокрема, візовий відділ консульства Німеччини", – зазначає видання. 

Фотографії пошкодженої будівлі опублікував у Twitter ексголова німецького Фонду Генріха Бьолля у Києві Сергій Сумлєнний.

Нагадаємо, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель анонсував додаткову військову підтримку України після масованого удару, завданого Росією вранці 10 жовтня.

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