Під час обстрілів Києва постраждав візовий відділ консульства Німеччини

При масованому обстрілі Києва зранку 10 жовтня постраждав візовий відділ консульства Німеччини. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на український уряд.

"За даними українського уряду, у понеділок вранці внаслідок авіаударів російської авіації у столиці було пошкоджено 11 важливих об’єктів інфраструктури. Відомо, що найбільше постраждав центр міста, зокрема, візовий відділ консульства Німеччини", – зазначає видання.

Фотографії пошкодженої будівлі опублікував у Twitter ексголова німецького Фонду Генріха Бьолля у Києві Сергій Сумлєнний.

My fitness center and the German consulate were located in this building, hit by the Russians tonight. I am sorry for bringing this personal time into my tweets, it is not about playing a victim while sitting in safe Berlin. I just recognize every goddam photo and cannot stop. pic.twitter.com/dJJjuziWka — Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 10, 2022

Нагадаємо, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель анонсував додаткову військову підтримку України після масованого удару, завданого Росією вранці 10 жовтня.