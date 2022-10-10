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​У Києві одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії

Персонал посольства не постраждав.

​У Києві одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії
Фото: Еспресо

Під час обстрілу столиці 10 жовтня одна з російських ракет впала поблизу посольства Румунії у Києві.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Румунії Богдан Ауреску. 

Згідно з повідомленням, одна з російських ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці, попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – йдеться у дописі. 

Голова МЗС Румунії рішуче засудив ракетні удари Росії по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 70 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що сьогодні в період з 06:20 до 11:15 Росія завдала ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містах Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків.  

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