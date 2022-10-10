​У Києві одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії

Під час обстрілу столиці 10 жовтня одна з російських ракет впала поблизу посольства Румунії у Києві.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

Згідно з повідомленням, одна з російських ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці, попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – йдеться у дописі.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other 🇺🇦cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO🇹🇩 Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ. — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022

Голова МЗС Румунії рішуче засудив ракетні удари Росії по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 70 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що сьогодні в період з 06:20 до 11:15 Росія завдала ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містах Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків.