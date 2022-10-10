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Відновлено рух київського метро (оновлено)

Не працювала і пересадка "Театральна" – "Золоті ворота". 

Відновлено рух київського метро (оновлено)
Фото: Україна зараз

У Києві під час масованої російської атаки зупиняли рух поїздів в метро. Станом на 12:51 рух відновлено. 

Усі підземні станції метро працювали як укриття, повідомили в КМДА.Вони й надалі так працюватимуть. 

"Рух зупинено, водночас підземні станції працюють як укриття! Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – повідомили в КМДА.

Спочатку рух зупигили тільки червоною гілкою, але після другої серії ударів по столиці – на всіх. 

Нагадаємо, внаслідок влучань у Києві є потерпілі і, за попередніми даними, жертви. В центрі міста ракета влучила на дитмайданчик у парку. Загорілись цивільні авто, що просто їхали дорогою. 

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