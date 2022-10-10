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Зафіксовано удари "Шахідами" з території Білорусі

Звідти і з АР Крим випустили 17 безпілотників. 

Зафіксовано удари "Шахідами" з території Білорусі
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Під час масованої атаки на українські міста зафіксовано удари 17 БПЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У період з 06:20 до 11:15 Російською Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків", – повідомила вона. 

Попередньо, в ударах було задіяно понад 74 ракети, інформація уточнюється.

Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено, за попередніми даними, 42 ракети (дані уточнюються). 

Білоруські ЗМІ повідомили, що на сьогодні Лукашенко збирає "термінову нараду" з військовими і силовиками. 

Нагадаємо, що розпізнати "Шахіди" можна за звуком, схожим на роботу мотора мопеда чи бензопили. Будьте в укриттях. 

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