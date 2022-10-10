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Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення у знеструмлених містах, – "Укренерго"

І працюють над усуненням пошкоджень.

Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення у знеструмлених містах, – "Укренерго"
Фото: tvoemisto.tv

Через ракетні удари по енергетичних об’єктах і критичній інфраструктурі в деяких населених пунктах відсутнє живлення, але енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об’єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни влаштували масовану атаку на Україну. Є влучання в різних містах, зокрема Києві, Харкові, Конотопі та інших. ППО працювала у Львові, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській областях.

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