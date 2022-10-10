Ворог хоче, щоб люди злякалися і побігли, але бігти ми можемо тільки вперед, – Зеленський

У Росії дві мішені – енергоефективні об’єкти по всій країні та люди. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. …Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але. Ми – українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване", – зазначив президент.

Він попередив, що можливі тимчасові перебої з електрикою, "але ніколи не буде перебоїв із впевненістю в перемозі".

"Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі", – заявив Зеленський.

За його словами, працюють рятувальники і ППО. Збито 38 повітряних цілей.

Президент закликав людей бути в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

"Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. ... І завжди памʼятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього", – резюмував президент.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни влаштували масовану атаку на Україну. Є влучання в різних містах, зокрема Києві, Харкові, Конотопі та інших. ППО працювала у Львові, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській областях.